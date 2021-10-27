قالمة: الإطاحة بمجرم مبحوث عنه متورط في أكثر من 07 قضايا

تمكنت قوات الشرطة التابعة لفرقة قمع الاجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة. من الإطاحة بمجرم مبحوث عنه مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 29 سنة مقيم بقالمة.

وحسب بيان لمصالح الأمن فإن المجرم ثبت تورطه في أكثر من سبعة قضايا تتعلق بسرقة دراجات نارية، هواتف محمولة تحت طائلة التهديد بالسلاح الابيض والسرقة بالكسر من داخل المحلات التجارية.

العملية والتي تمت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومة جاءت بعد وضع خطة عملياتية محكمة مكنت من استرجاع هاتف مسروق.

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