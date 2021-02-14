قالمة: الإطاحة بمروّج مخدرات وحجز 23 قطعة مهيأة للبيع

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية قالمة من حجز 23 قطعة من المخدرات متفاوتة الأحجام مهيئة للبيع، بوزن 3.4 غرام.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تمت على مستوى حي 56 مسكن بمدينة قالمة جاءت بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات.

ومكنت العملية من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 30 سنة، مقيم بقالمة، متلبسا بترويج المخدرات على مستوى نفس الحي.

كما تم العثور على مبلغ مالي من عائدات البيع، وسكين يستعمل في التقطيع.

وأضاف البيان، أنه بعد تقديم المشتبه فيه أمام محكمة قالمة، صدر في حقه أمر إيداع الحبس مع تأجيل الحكم في القضية.