قالمة : الإعدام لشرطي قاتل 3 أفراد من عائلة واحدة

أصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء قالمة، ليلة الأحد، حكما يقضي بالإعدام لشرطي قتل 3 أفراد من عائلة واحدة.

أين وجهت للمدعو “ش.ن” البالغ من العمر49 سنة، تهمة جناية القتل العمدي لعائلة مكونة من 3 أشخاص ببلدية هيوليوبوليس بقالمة.

وتعود حيثيات الحادث تعود إلى7 أفريل 2016 أين تقدم شخص لأمن دائرة هيليوبوليس للتبليغ، عن جريمة قتل.

ذهب ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة وهم الأم البالغة 38 سنة والإبن 5 سنوات والأب 52 سنة.

لتصدر محكمة الجنايات حكما بالإعدام للشرطي متهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بظروف الليل بالعنف والتسلق.