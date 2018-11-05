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قالمة : الإعدام لشرطي قاتل 3 أفراد من عائلة واحدة

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قالمة : الإعدام لشرطي قاتل 3 أفراد من عائلة واحدة
بقلم عبد الجلال نويس

أصدرت محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء قالمة، ليلة الأحد، حكما يقضي بالإعدام لشرطي قتل 3 أفراد من عائلة واحدة.

أين وجهت للمدعو “ش.ن” البالغ من العمر49 سنة، تهمة جناية القتل العمدي لعائلة مكونة من 3 أشخاص ببلدية هيوليوبوليس بقالمة.

وتعود حيثيات الحادث تعود إلى7 أفريل 2016 أين تقدم شخص لأمن دائرة هيليوبوليس للتبليغ، عن جريمة قتل.

ذهب ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة وهم الأم البالغة  38 سنة والإبن 5 سنوات والأب 52 سنة.

لتصدر محكمة الجنايات حكما بالإعدام للشرطي متهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بظروف الليل بالعنف والتسلق.


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