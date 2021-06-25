قالمة: الإعدام لمرتكب جريمة قتل عائلة بأكملها بهيليوبوليس

أصدر مجلس قضاء قالمة، الحكم النهائي في قضية الشرطي مرتكب جناية القتل العمدي لعائلة مكونة من 3 أشخاص ببلدية هيوليوبوليس بولاية قالمة منذ خمس سنوات.

وتواصلت جلسة المحاكمة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم أمس الخميس مستغرقة 12 ساعة. حيث حكم قاضي الجلسة بتأييد الحكم السابق في القضية الصادر سنة 2018، والقاضي بالإعدام في حق الجاني. وتعود وقائع القضية التي شغلت الرأي العام المحلي آنذاك إلى 7 أفريل 2016. حيث تقدم شخص للتبليغ أمام مصالح أمن دائرة هيليوبوليس عن جريمة قتل. ذهب ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة وهم الأم البالغة 38 سنة والابن 5 سنوات والأب 52 سنة.

فيما دامت فترة التحقيق في القضية أكثر من 7 أشهر كاملة. توصلت النتائج فيها إلى تطابق كلي مع بصمة الجاني الذي كان يعمل شرطيا بأمن دائرة عين مخلوف بقالمة ثم طلب تحويله إلى ولاية الأغواط.