قالمة: التحضير لتسويق أولى منتجات العجائن “بدون غلوتين” بوحدة بوشقوف

تتأهب وحدة إنتاج العجائن “بدون غلوتين” المنشأة البديلة لمصنع الخميرة ببوشقوف بقالمة إلى تسويق أول منتجاتها من العجائن. وذلك بعد إنهائها كافة الإجراءات الإدارية والترتيبات المتعلقة بمطابقة المنتوج.

وحسبما أكده القائمون على تسيير المؤسسة لوالي قالمة حورية عقون. التي قامت بزيارة مفاجئة لهذه المؤسسة التابعة للشركة الفرعية “حبوب قسنطينة” للمجمع العمومي للصناعات الغذائية “أغروديف”. بأنه قد تم التوصل إلى العينة النهائية للمنتوج المتعلق بالعجائن بدون غلوتين. وذلك بعد سلسلة من التجارب الأولية التي دامت أكثر من شهرين. لافتين إلى أن كافة الترتيبات المتعلقة بـالمطابقة قد إستكملت.

كما أضافوا بأن المرحلة المقبلة ستخصص لإطلاق حملة للتعريف بالمنتوج وبداية تسويقه. وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالسجل التجاري و الترتيبات الأخرى. المرتبطة بتحويل نشاط الوحدة من مصنع للخميرة سابقا إلى وحدة لإنتاج العجائن بدون غلوتين. بالإضافة كذلك إلى وحدة إنتاج نشاء الذرة وكذا تحضير الشكل النهائي للتعليب.

و قد وقفت والي الولاية بالوحدة على الإنطلاقة الميدانية لسلسلة الإنتاج الخاصة بالنوع الأول من “العجائن بدون غلوتين أو “المعقرون”. على أن يتم في وقت لاحق إضافة أصناف وأنواع أخرى من المنتوج.

ومن بين العوائق الأساسية التي حالت دون تسويق المنتوج في الفترة السابقة ما يتعلق بتجديد قنوات الصرف الصحي الخاصة بالمصنع. والتي تآكلت ولم تعد صالحة. حيث أشارت مصالح دائرة بوشقوف بعين المكان إلى تسجيل عملية على عاتق برنامج المخطط البلدي للتنمية للمجلس الشعبي لبلدية بوشقوف. لإنجاز شبكة صرف صحي جديدة للوحدة وهو المشروع الذي سينطلق “قريبا”.

و دعت والي الولاية القائمين على الوحدة إلى التفكير في تصدير هذا المنتوج المطلوب في السوق الدولية وعدم الإكتفاء بالسوق المحلية. مبرزة بأن توجيه المنتوج إلى السوق الخارجية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للحكومة من خلال قرارها سنة 2021 بإعادة بعث نشاط مصنع الخميرة ببوشقوف المتوقف عن النشاط منذ 20 سنة.

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