قالمة: الحبس لأفراد شبكة متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة من الخارج

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف ولاية قالمة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات من الخارج تتكون من 04 أشخاص أعمارهم بين 58 و37سنة، ينحدرون من ولايات قالمة؛ الجزائر العاصمة وقسنطينة.

وحسب بيان من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة فإن العملية جاءت أثناء قيام أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف، بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق السيار (شرق – غرب) في شطره التابع لإقليم الاختصاص، بناء على معلومات مؤكدة مفادها وجود سيارة سياحية أجنبية فاخرة مزورة قادمة عبر الطريق السيار.

وأضاف المصدر، أنه بعد حجز السيارة، تم تعريفها لدى مكتب الشرطة الدولية التابع لأمن ولاية قالمة، حيث اتضح بأنها محل سرقة من دولة أجنبية منذ تاريخ 23 مارس 2020. وبعد الاستعلام والتحري تبين بأن المعني بحوزته 03 سيارات أخرى ذات ترقيم أجنبي، تم إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير مشروعة.

واستكمالا لإجراءات التحقيق تم حجز 04 مركبات سياحية فاخرة مسروقة من دول أجنبية، وتوقيف 04 أشخاص، تم تقديمهم أمام محكمة بوشقوف أول أمس الخميس، وصدر في حقهم أمر إيداع الحبس.

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