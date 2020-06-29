قالمة: الدرك الوطني يحجز 2500 قارورة خمر ويوقف 5 أشخاص ببومهرة

تمكن عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية بقالمة، من حجز 2500 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

كما تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 63 سنة، حيت تم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم بعد إخطار الجهات القضائية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية الحجز جاءت إثر عملية تفتيش لمركبة على مستوى طريق بومهرة أسفرت عن ضبط مشروبات كحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وقامت ذات المصالح، بتحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، للنظر في التهم الموجهة إليهم.