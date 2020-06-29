قالمة: الدرك الوطني يحجز 2500 قارورة خمر ويوقف 5 أشخاص ببومهرة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
قالمة: الدرك الوطني يحجز 2500 قارورة خمر ويوقف 5 أشخاص ببومهرة
بقلم هشام قاسمي

تمكن عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية بقالمة، من حجز 2500 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع و الأحجام.

كما تم توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و 63 سنة، حيت تم إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية في حقهم بعد إخطار الجهات القضائية.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية الحجز جاءت إثر عملية تفتيش لمركبة على مستوى طريق بومهرة أسفرت عن ضبط مشروبات كحولية كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.
وقامت ذات المصالح، بتحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، للنظر في التهم الموجهة إليهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=844233

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com