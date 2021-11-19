قالمة: الدرك الوطني يسترجع 30 رأسا من البقر
تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية قالمة من استرجاع 30 رأسا من البقر، بعدما سرقها مجهولون أول أمس الأربعاء من أحد إسطبلات تربية الحيوانات بإقليم بلدية بوحمدان.
وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني، فإن العملية تمت بعد تلقي شكوى من أحد سكان بلدية بوحمدان. تفيد بتعرضه لسرقة 50 رأسا من البقر.
وبعد تفعيل مخطط مجابهة سرقة المواشي. تمكنت ذات المصالح من إسترجاع 30 رأسا من البقر وتسليمها إلى مالكها. فيما لا يزال التحقيق مفتوحا لكشف ملابسات القضية.
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قالمة: حجز 240 كلغ من لحم البقر غير صالح للإستهلاك
كما تمكن أعوان الرقابة لمديرية التجارة بولاية قالمة من حجز 240 كيلوغرام من لحم البقر غير صالح للإستهلاك، كانت موجهة لمؤسسة عمومية.
وحسب منشور لمديرية التجارة عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” فإن العملية تمت بالتنسيق مع مصالح مفتشية البيطرة. حيث أسفرت العمية عن حجز 240 كلغ من اللحم الأحمر الفاسد.
توقيف 5 أشخاص وحجز أوراق نقدية مزورة
كما تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، من الإطاحة بجمعية أشرار تنشط في مجال توزيع أوراق نقدية مزورة.
وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة، فإن هذه العملية جاءت بعد اتصال من تاجر أفاد بوجود أشخاص على متن سيارة حاولوا اقتناء مواد غذائية بواسطة أوراق نقدية مزورة.
وأضاف المصدر، أنه بعد تلقي النداء تم وضع خطة عملياتية أسفرت عن توقيف 5 أشخاص تترواح أعمارهم مابين 21 و28 سنة ينحدرون من ولاية سكيكدة.
ومكنت العملية من حجز 13 ورقة نقدية فئة 2000 دج مقلدة، و5 أوراق نقدية فئة 1000 دج. وكذا 13 ورقة نقدية فئة 500 دج و4 أوراق نقدية فئة 200دج.
وبعد تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، صدر في حق ثلاثة منهم أمر بإيداع الحبس المؤقت. فيما تم إطلاق سراح آخر ووضع الموقوف الخامس تحت الرقابة القضائية.
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