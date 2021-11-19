قالمة: الدرك الوطني يسترجع 30 رأسا من البقر

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية قالمة من استرجاع 30 رأسا من البقر، بعدما سرقها مجهولون أول أمس الأربعاء من أحد إسطبلات تربية الحيوانات بإقليم بلدية بوحمدان.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني، فإن العملية تمت بعد تلقي شكوى من أحد سكان بلدية بوحمدان. تفيد بتعرضه لسرقة 50 رأسا من البقر.

وبعد تفعيل مخطط مجابهة سرقة المواشي. تمكنت ذات المصالح من إسترجاع 30 رأسا من البقر وتسليمها إلى مالكها. فيما لا يزال التحقيق مفتوحا لكشف ملابسات القضية.

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كما تمكن أعوان الرقابة لمديرية التجارة بولاية قالمة من حجز 240 كيلوغرام من لحم البقر غير صالح للإستهلاك، كانت موجهة لمؤسسة عمومية.

وحسب منشور لمديرية التجارة عبر صفحتها الرسمية على “الفيسبوك” فإن العملية تمت بالتنسيق مع مصالح مفتشية البيطرة. حيث أسفرت العمية عن حجز 240 كلغ من اللحم الأحمر الفاسد.

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