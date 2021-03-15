قالمة: الدرك الوطني يوقف شخصين بتهمة الذبح غير الشرعي

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة من توقيف شخصين يبلغان من العمر (40) و(82) سنة.

وذلك لاستغلالهما منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة الذبح وتسويق اللحوم دون مراعاة الشروط اللازمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت العملية بعد الإستغلال الجيد للمعلومات، حيث تم تشكيل دورية والتنقل إلى المكان.

حيث تم تفتيش المرآب الخاص بعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.

أين تم العثور بداخله على كمية من الدجاج والديك الرومي في صناديق كانت مهيأة للذبح بالإضافة إلى معدات تستغل في عملية الذبح غير الشرعي.

وقامت ذات المصالح بتكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وإرساله لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.