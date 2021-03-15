قالمة: الدرك الوطني يوقف شخصين بتهمة الذبح غير الشرعي

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
قالمة: الدرك الوطني يوقف شخصين بتهمة الذبح غير الشرعي
بقلم أمير عيسوقي

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية قالمة من توقيف شخصين يبلغان من العمر (40) و(82) سنة.

وذلك لاستغلالهما منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة الذبح وتسويق اللحوم دون مراعاة الشروط اللازمة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد جاءت العملية بعد الإستغلال الجيد للمعلومات، حيث تم تشكيل دورية والتنقل إلى المكان.

حيث تم تفتيش المرآب الخاص بعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.

أين تم العثور بداخله على كمية من الدجاج والديك الرومي في صناديق كانت مهيأة للذبح بالإضافة إلى معدات تستغل في عملية الذبح غير الشرعي.

وقامت ذات المصالح بتكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وإرساله لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=971647

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com