قالمة..الدرك يحجز لحوم حمير وبغال موجهة للإستهلاك بالنشماية

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنشماية، شخصا يبلغ من العمر 31 سنة ينحدر من ولاية عنابة، يقوم بذبح ” حمير وبغال” وتوجيهها للاستهلاك البشري.

وحسب بيان لخلية الإعلام بالمجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة. فإن العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها وجود شخص يقوم بذبح حمار على مستوى حي زرقين مراح بإقليم بلدية النشماية.

وذكر المصدر، أنه إستغلالا لهذه المعلومات على تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه المسمى (د.م)، حيث تم معاينة وجود أثار ذبح وبقايا حيوانين داخل مرآب.

كما تم العثور على بقايا أخرى كانت مرمية بأرض فلاحية قريبة من مسكن المشتبه فيه.

وأضاف بيان خلية الإعلام، أنه بعد معاينة بقايا الذبح من قبل الطبيب البيطري للقسم الفرعي الفلاحي لدائرة قلعة بوصبع.

ليتبين أنها تعود لصنف الأحمرة والبغال غير القابلة للإستهلاك البشري.

فيما تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف. حيث أحاله على جلسة المثول الفوري أين تم إيداعه على مستوى مؤسسة الوقاية ببوشقوف.