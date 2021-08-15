قالمة: الدرك يحجز 18 كلغ من المخدرات ببلدية بوعاتي محمود

تمكنت فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني بالفجوج ولاية قالمة من حجز ما يقارب 18 كيلوغرام من المخدرات. مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 32 و63 سنة ينحدرون من ولاية بومرداس وقالمة .

وحسب بيان للدرك الوطني بقالمة فإن العملية تمت أثناء قيام أفراد الفصيلة بدورية عبر إقليم بلدية بوعاتي محمود. حيث تم توقيف مركبة على متنها المشتبه فيهما بمحور الطريق الوطني رقم 80 ببلدية بوعاتي محمود بعد مراقبة وثائقها وتفتيشها بالاستعانة بالفصيلة السينوتقنية اختصاص مخدرات تم العثور على كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدرب 17٫800 كيلوغرام و 03 هواتف نقالة.

تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة، أين صدر أمر بإيداعهما الحبس على مستوى المؤسسة العقابية ببن جراح.