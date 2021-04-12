قالمة: الدرك يحجز 5400 وحدة من السلع المهربة ببوشقوف

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قالمة: الدرك يحجز 5400 وحدة من السلع المهربة ببوشقوف
بقلم أمير عيسوقي

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية قالمة من حجز كميات معتبرة من السلع المهربة ببلدية بوشقوف.

وتتمثل السلع المهربة في “المعسل ومواد الترشق ومفرقعات أجنبية الصنع”، كما تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و59 سنة.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية تم خلالها حجز 3940 وحدة مختلفة الأنواع والأصناف من مادة الترشق.

كما حجز الدرك الوطني 1070 وحدة سجائر مختلفة الأنواع، 312 وحدة من مادة المعسل، 78 وحدة من المفرقعات والشماريخ.
وبعد استكمال التحقيق، تم تكوين ملف قضائي وإرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف.


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