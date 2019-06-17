قالمة: الدرك يطيح بعصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات ببلدية بومهرة

تمكنت عناصر الدرك الوطني للفرقة الإقليمية ببومهرة في ولاية قالمة، من الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات،

متكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و45سنة، ومكنت العملية من استرجاع 3 مركبات مسروقة، ووثائق قاعدية وهواتف نقالة،

حيت تم تحويل الموقوفين على التحقيق بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما، إذ أنه واستناد لمصادر “النهار أونلاين”،

فإن عملية الإطاحة بنشاط المجموعة الإجرامية لسرقة السيارات، جاءت إثر تحقيقات أمنية معمقة في شكوى رسمية تقدم بها شخص

تعرضت سيارته للسرقة في وضح النهار وسط بلدية بومهرة، استدعى الأمر من عناصر الدرك الوطني التحرك الفعلي

وتتبع خطوات المجموعة الإجرامية مع تفعيل عنصر الإستعلام، حيت تمت محاصرتهم عند مخرج بلدية احمد بومهرة، وتوقيفهم

ومن تم تحويلهم على التحقيق الإبتدائي مع حجز السيارة.

هذا وقد تم توسيع دائرة التحقيقات وتوقيف كامل أفراد العصابة واسترجاع مركبتين مسروقتين في عمليات سابقة،

كما تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة

للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا بتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بالسلاح.