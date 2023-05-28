قالمة.. الدرك يوقف شابين حاولا سرقة 20 قنطار من القطع الحديدية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن جراح ولاية قالمة، من توقيف شابين يبلغان من العمر 22 سنة حاولا سرقة 20 قنطار من القطع الحديدية من داخل مؤسسة متخصصة في صناعة الآجر.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة فإن القضية تم معالجتها بناء على شكوى تقدم بها مسير المصنع.

والذي أفاد بأن المشتبه فيهما قاما بسرقة مخلفات ونفايات قطع حديدية يقدر وزنها بـ20 قنطار.

وبمجرد اكتشافهما أن المصنع مزود بكاميرات المراقبة قاما برمي المسروقات ولاذا بالفرار.