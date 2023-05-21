قالمة.. الدرك يوقف شبكة تهريب ويحجز 11 محرك سيارات مستعملة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام النبائل بولاية قالمة من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بتهريب محركات المركبات المستعملة أجنبية الصنع

والتي تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 29 و38 سنة ينحدرون من ولايتي تبسة وسوق أهراس.

وحسب بيان لخلية الإتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني فإن العملية تمت بناءا على معلومات واردة مفادها تمرير شحنة من محركات السيارات مستعملة قادمة من ولاية تبسة.

ما أسفر عن توقيف مركبتين من نوع رونو “ماستر” وسيتروان، على متن إحداهما 11 محرك مستعمل من مختلف الأحجام، مع تتوقيف شخص فيما لاذ آخر بالفرار.

وأضاف المصدر، أنه مواصلة للتحقيق وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم التوصل إلى باقي عناصر الشبكة، حيث تم تقديم جميع الموقوفين أمام محكمة بوشقوف، أين صدر في حقهم أمر بالإيداع.