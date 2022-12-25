قالمة..الدرك يوقف شخص بتهمة التنقيب عن المعادن وحيازة مواد حساسة

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة شخصا ينحدر من ولاية جيجل بتهمة التنقيب عن المعادن وحيازة مواد حساسة.

وحسب بيان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، فقد تم توقيف الشخص البالغ من العمر 59 سنة على مستوى جزء من الطريق الرابط بين بلدية قالمة وعين العربي، بحوزته حقيبة ظهر تحتوي على جهاز خاص بالتنقيب عن المعادن من نوع (CARRET ACE 250) ورفش خاص بالحفر وقفازات.

وأضاف المصدر، أنه بعد تمشيط المكان تم معاينة وجود أماكن عملية الحفر التي كان يقوم بها الشخص الموقوف.

وقد تم تقديم الموقوف أمام محكمة قالمة أين صدر في حقه عام حبس غير نافذ وغرامة مالية قدرها عشرون ألف دينار جزائري مع حجز أدوات التنقيب.