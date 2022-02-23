قالمة..الدرك يوقف شخص ويسترجع مبلغ 27 مليون سنتيم مسروق بحمام النبائل

استرجع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام النبائل، ولاية قالمة أكثر من 27 مليون سنتيم كانت مسروقة، مع توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة.

وحسب بيان لخلية الاتصال بالمجموعة الإقليمة للدرك الوطني، فقد تمت معالجة القضية بعد شكوى من أحد المواطنين سُرق منه مبلغ 70 مليون سنتيم.

وأوضح البيان، أنه بعد تنشيط عنصر الاستعلام والتحري في القضية تم رصد تحركات المشتبه فيه توقيفه ما أسفر عن واسترجاع مبلغ مالي قدره 27,3 مليون سنتيم.

وأضاف المصدر، أنه بعد تقديم الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، صدر في حقه أمر بإيداع الحبس المؤقت.

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