قالمة: الدرك يوقف 3 أشخاص متورطين في عدة قضايا تتعلق بتخريب شبكة الكهرباء ببلدية الركنية.

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالركنية من توقيف 03 أشخاص متورطون في عدة قضايا تتعلق بتخريب شبكة الكهرباء وسرقة الكوابل النحاسية ببلدية الركنية ولاية قالمة.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقالمة، فإن القضية تم معالجتها بعدما تلقت الفرقة الإقليمية للدرك بالركنية شكوى من طرف ممثل شركة الكهرباء والغاز لولاية قالمة، مفادها تعرض شبكة الكهرباء في إقليم بلدية الركنية للتخريب والسرقة.

وأضاف المصدر، أنه بعد تنشيط عنصر الإستعلامات والتحري في القضية واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها، تم توقيف 03 أشخاص أعمارهم بين 25 و 34سنة.

بعد تحقيق معمق تبين أن الموقوفين تورطوا في العديد من قضايا التخريب والسرقة التي طالت شبكة الكهرباء بإقليم بلدية الركنية.

تم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام محكمة وادي زناتي أين صدر في حقهم أمر بإيداع الحبس المؤقت.