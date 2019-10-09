قالمة.. السجن 7 سنوات لمروج المؤثرات العلقلية بوادي الزناتي

أوقفت مصالح الأمن بولاية قالمة مروج للمؤثرات العقلية بوادي الزناتي.

الموقوف متورط أيضا في بيع بضاعة أجنبية حساسة للغش دون وثائق وبضاعة محضورة مستوردة عن طريق التهريب.

المشتبه فيه البالغ من العمر 42 سنة، مقيم على مستوى نهج أول نوفمبر بوادي الزناتي.

تم العثور على أقراص ومؤثرات عقلية بمجموع 360 قرص تتمثل في 148 قرص باركيديل 5ملغ، 183 قرص كلوراكسون 10ملغ، 9 أقراص برازيبام 10ملغ، 8 أقراص بروبازيبام 6ملغ.

6 أقراص طرامادول و 6 أقراص خضراء اللون مجهولة التصنيف، قارورتين دواء مستعملتين من نوع إيزوتيل.

كما تم العثور على 18000 علبة سجائر من التبغ الأجنبي الغير خاضع للمراقبة الجمركية والغير مصرح به.

بالإضافة إلى ألعاب نارية تتمثل في 405 علبة مفرقعات كل واحدة بها 60 وحدة أي بمجموع 24300 وحدة ” PETARDS ” ، 11 علبة صواريخ بعلامة “WHISTLING” كل واحدة بها 144 قطعة أي بمجموع 1584 وحدة، 38 صاروخ قاذف للألعاب النارية بعلامة “MAGICAL SHOTS” وأخيرا مبلغ مالي من عائدات المبيعات.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة وادي الزناتي ، أين صدر في حقه حكم بسبعة سنوات سجن نافذة، وغرامة مالية نافذة.

عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، عرض للبيع بضاعة أجنبية حساسة للغش دون وثائق إثبات وبضاعة محظورة “ألعاب نارية” مستوردة عن طريق التهريب.