قالمة.. الشرطة تحجز أزيد من 1 كغ كيف معالج وتوقف  ثلاثيني

حجزت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، ما يزيد عن 1 كيلوغرام من الكيف المعالج مع توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بمصالح أمن الولاية، فإن العملية نجحت نتيجة الاستغلال الجيد للمعلومات، التي مفادها وجود شخص مشتبه فيه يقوم بتخزين وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى حي فرج الله بشير ببلدية هيليوبوليس.

واستنادا للمصدر، فقد أسفرت العملية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيه ومسكنه، عن ضبط وحجز 11 صفيحة من الكيف المعالج يقدر وزنها بوزن بـ 1153.17 غرام.

بالإضافة إلى 3 سكاكين متوسطة الحجم، وكذا 4 قواطع ورق تستعمل في تجزئة وتقطيع المخدرات.