قالمة: الشرطة تحجز قرابة 60 ألف كيس “شمة مغشوشة”

ضبطت مصالح الشرطة القضائية بقالمة كميات معتبرة من مادة الشمة مغشوشة موجهة للبيع، قدرت بـــ 59750 كيس “شمة” مصنعة بطريقة غير شرعية، مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و53 سنة.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية تمت نتيجة الاستغلال الجيد للمعلومات، التي مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يقومون بحيازة وتخزين كميات معتبرة من المواد المغشوشة والمقلدة قصد البيع، مع إستغلال مستودع على مستوى قرية صالح السوفي التابعة لبلدية بلخير.

واستنادا للمصدر، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة بتهمة حيازة منتوجات مصنعة بطريقة غير شرعية، ومنتوجات موجهة للإستهلاك البشري غير صالحة، أين صدر في حقهما رقابة قضائية.