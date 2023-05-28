قالمة.. الشرطة تحجز ما يزيد عن 5 قناطير دجاج غير صالح للإستهلاك

تمكن أفراد الشرطة العامة بأمن دائرة بوشقوف، بالتنسيق مع مصالح التجارة لولاية قالمة من حجز 506,7 كيلوغرام من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك، مع توقيف 5 أشخاص ينشطون في تجارة التجزئة للدواجن والبيض.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قالمة فإن القضية تم معالجتها، بفضل الإستغلال الجيد للمعلومات، التي مفادها وجود محلين تجاريين مستغلين في نشاط تجارة التجزئة للدواجن والبيض على مستوى مدينة بوشقوف، يقوم أصحابهما ببيع لحوم بيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري.

وأضاف المصدر، أنه بعد عملية المراقبة والتفتيش تم توقيف شخصين وحجز 79٫4 كيلوغرام من لحم الدجاج غير صالح للإستهلاك، تبين بعد التحقيق أنه يتم تموين المحلين من قبل مذبح مستغل من طرف 3 أشخاص عثر به على كمية من الدجاج غير صالح للإستهلاك وزنها الإجمالي يقدر بـ 427٫3 كيلوغرام.

واستنادا للبيان، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشقوف، أين صدر في حق أربعة منهم أمر إيداع، فيما صدر في حق آخر رقابة قضائية.