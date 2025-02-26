قالمة.. الشرطة توقف شخصا وتحجز 9730 كبسولة من المؤثرات العقلية

أوقفت قوات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام دباغ بولاية قالمة، شخصاً يبلغ من العمر 38 سنة، بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة نفعية بالطريق الوطني رقم 20 متجهاً نحو مدينة وادي الزناتي.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فإن العملية نجحت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تم على إثرها إعداد خطة عملياتية محكمة التنسيق.

مكّنت، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه به ومركبته، من ضبط وحجز 9730 كبسولة من المؤثرات العقلية.

واستنادا للمصدر، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة قالمة، حيث صدر في حقه أمر إيداع بتهمة حيازة ونقل وإخفاء مؤثرات عقلية لغرض البيع. وحيازة بضاعة أجنبية محظورة وحسّاسة محصلة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل.