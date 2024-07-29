قالمة: الشرطة توقف شخصين وتحجز 2263 قرص من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الشرطة بولاية قالمة من حجز 2263 قرص من المؤثرات العقلية مع توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر 42 و43 سنة مقيمان بقالمة .

وأوضح بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية قالمة بأن العملية تمت على إثر تحري ميداني مكثف وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

وحسب المصدر، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهما أمر ايداع، عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة وحيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب ذات مصدر أجنبي لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي (الوطني) دون وثائق مثبتة لوضعها القانوني إزاء التشريع.