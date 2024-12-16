قالمة: الشرطة توقف 3 أشخاص وتحبط عملية هجرة غير شرعية

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، من إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر.

وحسب بيان لمكتب الاتصال بأمن الولاية، فقد تمّت معالجة القضية نتيجة تكثيف العمل الميداني الاستعلاماتي والاستغلال الجيد لمعلومات مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد التحضير لعملية هجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر. إذ توّجت التحريات والأبحاث الميدانية بتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 27 و28 سنة، يقيمون بمدينة قالمة.

واستنادا للمصدر نفسه، فإنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهم وبشأن مساكنهم. تم ضبط وحجز محرك قارب بقوة 100 حصان مع جميع لواحقه مخبّأ على مستوى إحدى ورشات مطالة السيارات بمدينة قالمة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، وصدر في حقهم أحكام متفاوتة عن تهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية إلى جانب جناية تهريب المهاجرين عن طريق جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال.