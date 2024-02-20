قالمة: الشرطة توقف 4 أشخاص وتحجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكن أفراد الشرطة بولاية قالمة في عمليتين متفرقتين، من توقيف 4 أشخاص مع حجز ما يفوق 2000 قرص دواء ذو تأثير عقلي إلى جانب كمية من راتنج القنب الهندي.

وحسب معلومات لخلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، فقد تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس في العملية الأولى، من ضبط وحجز 884 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الاتجار بعد توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و31 سنة.

فيما تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة في العملية ثانية، من توقيف شخصين يبلغان 31 و34 سنة، عثر بحوزتهما على 1126 قرص من المؤثرات العقلية، إضافة إلى 04 صفائح من راتنج القنب الهندي يقدر وزنها بـ 384 غرام ومبالغ مالية من عائدات الاتجار.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة أين صدر في حقهم أمر بالإيداع.