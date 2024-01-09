قالمة.. الشرطة توقف 4 أشخاص وتحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قلعة بوصبع ولاية قالمة، من حجز 940 كبسولة من المؤثرات العقلية داخل مركبة خلال عملية مراقبة على مستوى حاجز أمني.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص (أعمارهم بين 24 و37 سنة) كانوا على متن المركبة، إلى جانب حجز أسلحة بيضاء من نوع “كيتار” ومبلغ مالي من عائدات الإتجار.

واستنادا للمصدر، فقد كُوِن ضد الموقوفين ملفات قضائية عن أفعال حيازة المؤثرات العقلية، ونقلها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة، وكذا حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

وأضاف البيان، أنه بعد تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة قالمة، صدر في حق إثنين منهم أمر إيداع، فيما بقي الأخران تحت الرقابة القضائية.