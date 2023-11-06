قالمة: الشرطة توقف 6 أشخاص عن فعل التهديد بالإعتداء وحمل أسلحة بيضاء

أوقفت قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة 6 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و33 سنة، بتهمة التهديد بالإعتداء.

وحسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإن العملية جاءت على إثر نداء تقدم به أحد المواطنين يفيد بتعرضه للتهديد.

وأضاف المصدر، أنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأشخاص الموقوفين المشتبه فيهم، تم ضبط وحجز سكينين من الحجم الكبير، وكذا 03 سواطير.

واستنادا للبيان، فقد تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية بتهمة التهديد بالاعتداء، وحمل اسلحة.بيضاء.