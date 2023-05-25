قالمة: العثور على جثة الطفلة المفقودة

تم منذ قليل العثور على جثة الطفلة “هبة” التي جرفتها مياه الأمطار أمس ببلدية بوحشانة ولاية قالمة.

وحسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد تم العثور على جثة الطفلة “هبة”. التي جرفتها مياه الأمطار أمس ببلدية بوحشانة. حيث عثر على الفقيدة البالغة من العمر 7 سنوات عثر عليها بمنطقة بوكبوط على ضفاف الواد بين منطقة البسباس و عين خروبة بإقليم بلدية الخزارة على بعد 4 كلم من مقر سكناها.

للإشارة فقد أعلنت الحماية المدنية، اليوم الخميس، عن احتمال وجود طفلة مفقودة تبلغ 7 سنوات ببلدية بوحشانة في قالمة منذ مساء أمس.

كما نشرت الحماية المدنية لولاية قالمة، صور لعملية التمشيط صبيحة اليوم تحت إشراف مدير الحماية المدنية. وهذا انطلاقا من بلدية بوحشانة أمام المدرسة، أين تم تمشيط حوالي 8 كم.