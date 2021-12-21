قالمة: العثور على جثة ثلاثيني وسط بركة من الدماء بهيليوبوليس

عثرت مصالح الحماية المدنية ليلة أمس الإثنين ببلدية هيليوبوليس ولاية قالمة. على جثة شخص يبلغ من العمر 34 سنة. متوفي وسط بركة من الدماء

وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة التاسعة ليلا و 25 دقيقة. لأجل نقل جثة الضحية المدعو (ر،م)، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

كما أوضح المصدر، أن الضحية له إصابة في الرأس تم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية الحكيم عقبي بمدينة قالمة.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة تفاصيل الواقعة. فيما أشار جيران الضحية الذي وهو “أب لطفلين” إلى احتمال أن يكون قد تعرض الضحية لاعتداء تسبب في وفاته. وأضافوا أنه تم العثور عليه جثة هامدة تحيط بها الدماء بجوار مدرسة ابتدائية وسط مدينة هيليوبوليس على بعد حوالي 200 متر عن مسكنه.

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قالمة: إنقاذ عائلة من 4 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز

نجت عائلة تتكون من أربعة أفراد بولاية قالمة من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون CO ليلة البارحة. العائلة التي تقيم بحي رابح شغيب ببلدية قالمة تدخل لإنقاذها المركز المتقدم للحماية المدنية بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية في حدود الساعة العاشرة ليلت و 45 دقيقة. وقد تمكن أفراد الحماية المدنية من إنقاذ رجل يبلغ 62 سنة. بالإضافة كذلك إلى إمرأة تبلغ 60 سنة وأخرى حامل تبلغ 29 سنة تعرضوا لصعوبة في التنفس. إلى جانب رضيع من جنس أنثى تبلغ عام حالتها عادية. كما تم إسعاف أفراد العائلة من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلوا بواسطة 02 سيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي. تبسة.. العثور على جثة متفحمة جزئيا وسط حريق بمنزل في حي التضامن

عثرت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، ليلة الأربعاء إلى الخميس على جثة متفحمة جزئيا وسط حريق بمنزل في بلدية بئر العاتر.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن الحريق شب بمنزل بحي التضامن ببلدية بئر العاتر، ومع بداية التدخل لأجل اخماده تم العثور على جثة لشيخ متوفي يبلغ من العمر حوالي 88 سنة، الجثة عثر عليها متفحمة جزئيا.

كما آسفر الحريق عن إصابة عجوز تبلغ من العمر حوالي 84 سنة ( لها حروق في اليد اليسرى).

وقد تم تحويل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر. في تم اسعاف وتحويل العجوز الى استعجالات ذات المستشفى، كما تم تسجيل خسائر بالغرفتين.