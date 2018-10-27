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قالمة.. العثور على رفات 3 أشخاص بأرض زراعية في جنان العلمي بهواري بومدين

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قالمة.. العثور على رفات 3 أشخاص بأرض زراعية في جنان العلمي بهواري بومدين
بقلم هشام قاسمي

عُثر على رفات لـ 3 أشخاص مجهولين داخل أرض زراعية بمنطقة جنان العلمي ببلدية هواري بومدين في قالمة.

و حسب مصادر النهار أن لاين  فإن العثور على الرفات كانت  أثناء قيام أحد الفلاحين لمجموعة فلاحية بعملية حرق الارض.

اين تبين له هياكل عظمية استدعى الأمر منه إخطار المصالح الأمنية.

من جهتها المصالح الدرك الوطني والشرطة العلمية سارعت إلى عين المكان و قاموا بالإجراءات اللازمة مع فتح تحقيق لمعرفة الأمر.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادرنا بأن الأمر يتعلق براقة للشهداء و مقبرة جماعية.

سيما وان المنطقة عرفت إبان الثورة المجيدة عدة معارك حسب ذات المصادر.


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