قالمة.. العثور على طفلتين مشنوقتين ببلديتي قالمة وبوعاتي محمود

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية قالمة، مساء اليوم الأربعاء، لنقل جثتين لطفلتين وجدتا مشنوقتين، في حادثتين متفرقتين ببلديتَيْ قالمة وبوعاتي محمود.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية على الساعة 18 و03د ببلدية قالمة لأجل نقل جثة طفلة تبلغ 14 سنة وجدت معلقة بواسطة خمار داخل غرفة المنزل.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية على الساعة 18 و 14د بحي بن عربية الصادق بلدية بوعاتي محمود لنقل جثة طفلة تبلغ 15 سنة وجدت معلقة بواسطة حبل بسقف غرفة المنزل.