قالمة.. العثور على مذبح غير شرعي وحجز 386 كلغ من اللحوم الحمراء

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية قالمة، من إكتشاف مذبح غير شرعي بإقليم بلدية بومهرة أحمد. مع حجز كمية من اللحوم الحمراء وملحقاتها وتوقيف شخصين.

وحسب بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن عملية اكتشاف المذبح تمت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومهرة أحمد بخرجة ميدانية رقابية. بالتنسيق مع مفتشية التجارة لقلعة بوصبع، رفقة رئيس دائرة قلعة بوصبع، ورئيس بلدية بومهرة أحمد.

كما أضاف المصدر، أنه تم العثور بداخل المذبح غير الشرعي على قطيع من الأغنام، وكمية من اللحوم الحمراء مهيئة للبيع قدرت بـ386 كيلو غرام. إلى جانب بعض الأطراف والأحشاء غير صالحة للإستهلاك، بسبب انعدام شروط الحفظ. والتخزين حسب المعاينة الطبية للبيطري.

حجز أزيد من 2 طن لحوم وأحشاء أغنام فاسدة

وتمكنت مصالح أمن قسنطينة، بالتنسيق مع الدرك والجمارك والمكتب البلدي للصحة، الأسبوع الماضي، من إتلاف كميات كبيرة من لحوم وأحشاء أغنام فاسدة. وجاءت العملية بعد نصب نقطة مراقبة فجائية على مستوى محور الدوران بالمدخل الغربي لمدينة عين أعبيد.

كما أشار بيان المصلحة ذاتها، إلى أن العملية جاءت بعد مراقبة شاحنة تبريد محملة بأغنام مذبوحة بطريقة غير شرعية. مقدرة بـ 51 أنثى (بوزن 1530 كغ) رأس، بالإضافة للأحشاء (بوزن 800 كغ). وعند مراقبة اللحوم من قبل المصالح المختصة رفقة الطبيب البيطري تأكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. ليتم حجزها و إتلافها، ومباشرة الإجراءات القانونية بالخصوص من المصالح المختصة.

في حين، تأتي الخرجة في إطار البرنامج المسطر من قبل مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال الشهر الفضيل. لمكافحة مختلف أشكال المساس بالصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا من المستهلكين بهاته المناسبة.