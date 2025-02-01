قالمة: الــ BRI توقف 4 أشخاص وتحجز 2900 قرص إكستازي

حجزت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة كمية من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي تقدر بــ 2900 قرص إلى جانب مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية من عائدات الترويج، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 28 و40 سنة.

وحسب بيان لمكتب الإتصال بأمن الولاية فإن العملية نجحت بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد بإقدام شخص مشتبه فيه على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من احدى الولايات المجاورة الى مدينة قالمة بإستعمال مركبة سياحية.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد تم تقديم الموقوفين أمام محكمة قالمة بتهمة الحصول والحيازة والنقل والتخزين والتسليم للمخدرات الصلبة (إكستازي) متحصل عليها عن طريق التهريب لغرض الإتجار بطريقة غير مشروعة ضمن شبكة إجرامية منظمة وتبييض الأموال. أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع، فيما صدر في حق المشتبه فيه الرابع رقابة قضائية.