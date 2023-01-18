قالمة: القبض على إمرأة حاولت سرقة أحد محلات بيع المجوهرات

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة من القبض على امرأة “40 سنة”. حاولت سرقة أحد محلات بيع المجوهرات بعد الإعتداء على صاحبه بمادة حمضية (محلول روح الملح).

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، فإنه خلال دوريات عمل كانت تقوم بها عناصر الشرطة تم القبض على المشتبه فيها على وشك الهروب حاملة بيدها سلاح أبيض “ساطور”.

وأضاف المصدر، أنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشتبه فيها أمام محكمة قالمة بتهم جنحة حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي. وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض إضافة إلى جناية محاولة السرقة مع حمل السلاح. حيث صدر في حقها أمر إيداع.