قالمة: القبض على سارق مجوهرات في حالة تلبس

تمكنت قوات الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخارجي ببلخير ولاية قالمة ، من توقيف سارق مجوهرات في حالة تلبس.

وحسب بيان لمصالح أمن الولاية، فإن العملية تمت بعد تقدم مجموعة من المواطنين من أجل التبليغ عن وجود مشتبه فيه داخل محل لبيع المجوهرات.

وأسفرت العملية عن ضبط وحجز أدوات استعملت في عملية السرقة، إلى جانب استرجاع بعض المجوهرات من المعدن الاصفر مبعثرة على الارض.

بعد استكمال التحقيق، كوّن ضد الشخص الموقوف ملف قضائي بتهمة السرقة في حالة تلبس المقترنة بظروف الليل والكسر مع استعمال العنف، وحمل سلاح أبيض (سكين) دون مبرر شرعي.

وأوضح البيان، أنه تم تقديم الموقوف أمام محكمة قالمة، وإيداعه الحبس المؤقت.