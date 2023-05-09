قناة النهار قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 16:10 شارك غرِّد أرسل 10 0 المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف في ولاية قالمة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cd0hU اقرأ أيضا باتنة : 12 كلبا متشردا ينـ.ـهشون جسد طفل حتى المـ.ـوت قناة النهار 06 ماي رئيس الجمهورية: مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء قناة النهار 04 ماي صريح جدا: هكذا يسعى الجزائريون للمحافظة على محيط نظيف.. قناة النهار 05 ماي حصة اليوم الثاني من العيد بحضور ألمع نجوم الفن الجزائري قناة النهار 22 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / حلوى بجوز الهند وبنيون محشي بالبندق قناة النهار 19 أفريل "ارزقي رمان " المباراة أمام الصومال صعبة من الناحية الذهنية قناة النهار 28 أفريل وزير الريّ: الآبار تضمن 60% بالمئة من مياه الشرب ومياه البحر هو خيار إستراتيجي قناة النهار 01 ماي الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن قناة النهار 29 أفريل وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة يسرد تفاصيل جريـ.مة رجل الأعمال وتوقيف المتورطين قناة النهار 04 ماي "بطل الدّامة براهم دريس :"بسبب حادث ولّيت منسمعش مليح وهذا مأثّرش علي في التمثيل قناة النهار 22 أفريل