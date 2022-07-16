قناة النهار قالمة: النهار في بيت التلميذة منار مرداس صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في بكالوريا 2022 بقلم قناة النهار نشر في 16 جويلية 2022 - 22:46 بكالوريا شارك غرِّد أرسل 193 0 رابط دائم : https://nhar.tv/zrulK اقرأ أيضا مصارع المنتخب الوطني للكاراتي يذرف الدموع بعد الإقصاء من الألعاب المتوسطية ويعتذر من الجزائريين قناة النهار 27 جوان وهران: "الجيڤو" على شكل باقة ورود..لمسة إضافية على مهيبة العروس قناة النهار 15 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: 99 بالمئة من الأباء لا يجيدون الاستماع لأبنائهم مما يخلق فجوة بينهم قناة النهار 13 جويلية الشيخ عمر عبد الكافي: الذي يفرق بين الأحبة علينا أن نبقيه تحت اقدامنا "قصة الخياط وحفيده " قناة النهار 13 جويلية خسرت خدمتي بسبب التسرع والإنفعال..كيفاش ندير قناة النهار 10 جويلية مدرب المنتخب الوطني للكرة الحديدية :الحظ لم يحالفنا..كنا قادرين نحقو نتائج أفضل قناة النهار 29 جوان برنامج toutes options: الهندام وتقليص المسار .. مخالفات أصحاب حافلات نقل المسافرين قناة النهار 16 جويلية رئيس الجمهورية يصل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الوطني 12 جويلية مع انطلاق الأعراس.. 50 مليون سنتيم قيمة تكلفة جهاز العرس قناة النهار 28 جوان الشيخ النوي: ناس في ديارها معيدين وعمال "سيال" بقاو خدامين لتوفير المياه للمواطنين قناة النهار 10 جويلية