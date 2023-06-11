قالمة.. انتشال جثة غريق من داخل مجمع مائي

توفي شخص غرقا، صباح اليوم الأحد، بولاية قالمة على مستوى مجمع مائي بالمكان المسمى بوشيحة الواقع بالطريق الرابط بين بلدية النشماية وقرية حمام أولاد علي.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لقلعة بوصبع بدعم من فرقة الغطاسين في حدود الساعة الـ 10 و53 دقيقة.

وذلك لانتشال جثة شخص مختل عقلي يبلغ من العمر 35 سنة من داخل مجمع مائي بمنطقة بوشيحة على مستوى الطريق الرابط بين بلدية النشماية وقرية حمام أولاد علي.