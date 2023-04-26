قالمة.. انطلاق انجاز مهبط للطائرات العمودية لمكافحة حرائق الغابات

إنطلقت أشغال إنجاز مساحة مخصصة لهبوط الطائرات العمودية بإقليم بلدية عين بن بيضاء بولاية قالمة في إطار الاستراتيجية الوطنية المسطرة لمكافحة حرائق الغابات.

ويتوسط الموقع المخصص لمشروع مهبط الطائرات العمودية سلسلة غابية تعرف حرائق خلال الفترة الصيفية، بما يمَّكن أن يساهم في زيادة سرعة وفعالية التدخلات للحد من الحرائق وانتشارها.

ومن المنتظر الانتهاء من أشغال إنجاز “المهبط” منتصف شهر جوان القادم.

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