قالمة: انفجار ناتج عن تسرب غاز المدينة بهيليوبوليس
أصيبت طفلة بحروق خفيفة جراء انفجار ناتج عن تسرب غاز المدينة ببلدية هيليوبوليس ولاية قالمة اليوم الخميس.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن حادث الإنفجار سجل في حدود الساعة 14 و11 دقيقة بمنزل. على مستوى حي بن حدادة محمد بلدية هليوبوليس.
كما أدى الانفجار -حسب المصدر نفسه- إلى إصابة طفلة تبلغ 15 سنة لها حروق خفيفة في الوجه واليدين. وإمرأة تبلغ 65 سنة لها صدمة.
وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لأجل هذا الحادث، حيث تم نقل المصابتين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.
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قالمة: إنقاذ عائلة من 4 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز
نجت عائلة تتكون من أربعة أفراد بولاية قالمة من الإختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون CO ليلة البارحة.
العائلة التي تقيم بحي رابح شغيب ببلدية قالمة تدخل لإنقاذها المركز المتقدم للحماية المدنية بدعم من الوحدة الرئيسية للحماية في حدود الساعة العاشرة ليلت و 45 دقيقة.
كما تمكن أفراد الحماية المدنية من إنقاذ رجل يبلغ 62 سنة وكذا إمرأة تبلغ 60 سنة وأخرى حامل تبلغ 29 سنة تعرضوا لصعوبة في التنفس
إلى جانب رضيع من جنس أنثى تبلغ عام حالتها عادية.
تم إسعاف أفراد العائلة من طرف مصالح الحماية المدنية ونقلوا بواسطة 02 سيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.
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خلال أسبوع واحد.. 12 قتيلا في حوادث المرور بالمناطق الحضرية
كما سجلت مصالح الأمن الوطني 315 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر .
وحسب بيان لمصالح الأمن الوطني أسفرت حوادث المرور عن وفاة 12 شخصا وإصابة 362 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم.
وأضاف البيان، أن حصيلة هذا الأسبوع عرفت إرتفعا مقارنة بالأسبوع المنصرم، زيادة بـ62 حادث، و76 جريح. كما عرفت إرتفاعا في عدد الوفاة بـ3 قتلى.
كما أرجعت مصالح الأمن الوطني أن السبب الرئيس لحوداث المرور، يعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 97%.
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