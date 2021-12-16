قالمة: انفجار ناتج عن تسرب غاز المدينة بهيليوبوليس

أصيبت طفلة بحروق خفيفة جراء انفجار ناتج عن تسرب غاز المدينة ببلدية هيليوبوليس ولاية قالمة اليوم الخميس.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فإن حادث الإنفجار سجل في حدود الساعة 14 و11 دقيقة بمنزل. على مستوى حي بن حدادة محمد بلدية هليوبوليس.

كما أدى الانفجار -حسب المصدر نفسه- إلى إصابة طفلة تبلغ 15 سنة لها حروق خفيفة في الوجه واليدين. وإمرأة تبلغ 65 سنة لها صدمة.

وقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لأجل هذا الحادث، حيث تم نقل المصابتين بسيارتي إسعاف إلى مستشفى الحكيم عقبي.

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