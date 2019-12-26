قالمة تحيي الذكرى 41 لوفاة الرئيس الراحل هواري بومدين

أحيت ولاية قالمة، اليوم الخميس، تحت إشراف والي الولاية، كمال عبلة، الذكرى 41 لوفاة الرئيس الراحل هواري بومدين المصادفة لـ27 ديسمبر من كل سنة.

وتم إحياء الذكرى بمسقط رأس الرئيس الراحل، بقرية بني عدي، بلدية مجاز عمار، بحضور السلطات المحلية المدنية، الأمنية والعسكرية، الأسرة الثورية، أعضاء البرلمان، المنتخبين المحليين والأسرة الثورية.

المناسبة افتتحت برفع العلم الوطني والاستماع للنشيد الوطني ووضع إكليل من الزهور والترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومدين، وكذا استذكار انجازاته وتفانيه في خدمة الوطن.

كما عرفت الذكرى الوقوف دقيقة صمت والترحم على روح فقيد الجزائر نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الراحل الفريق “أحمد قايد صالح”.