قالمة.. تدشين مدرسة قرآنية لفائدة نزلاء مؤسسة إعادة التأهيل بن جراح

تم تدشين مدرسة قرآنية لفائدة نزلاء مؤسسة إعادة التأهيل بن جراح بولاية قالمة، بعد تهيئتها وتجهيزها من قبل جمعية المسعفين المتطوعين في خدمة الإنسان والبيئة. بإشراف من المصلحة الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

وقد قامت الجمعية، في إطار تنفيذ اتفاقية تعاون مع المديرية العامة للسجون، بتهيئة المدرسة وتجهيزها بالكامل، بالاعتماد على تبرعات أهل الخير والمحسنين. من خلال توفير عدد معتبر من المصاحف، واقتناء الأثاث والوسائل التعليمية والعتاد الضروري، لضمان بيئة ملائمة للتعليم وحفظ كتاب الله.

وتندرج هذه المبادرة الاجتماعية القيمة، في إطار تنفيذ برامج إعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي لنزلاء المؤسسات العقابية، المسطرة من قبل المديرية العامة لإدارة السجون.