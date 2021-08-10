قالمة: تسجيل 7 حرائق تسببت في خسائر معتبرة بالثروة الحيوانية والنباتية

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية قالمة أمس الإثنين نشوب سبعة حرائق عبر عدة بلديات. سببت خسائر معتبرة في الثروة الحيوانية والنباتية

ومسّت هذه الحرائق التي تدخلت لها الوحدات الثانوية للحماية المدنية لولاية قالمة مدعومة بالوحدة الرئيسية والرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات. “مشتى عين لحمام بلدية بوحشانة، مشتى القندولة بلدية الركنية، مشتى لخيارة ومشتى عين الصفراء بلدية حمام النبائل. وكذا مشتى لمدودة ومشتى اولاد كيموقات، ومشتى أولاد عويسي ومشتى لكبابيس بلدية الفجوج، إلى جانب المكان المسمى رأس الفج بلدية النشماية

وخلّفت هذه الحرائق خسائر معتبرة شملت كحصيلة أولية حوالي 68 رأسا من الغنم. إلى جانب 106 هكتارات أدغال و فلين متدهور وأحراش و أعشاب جافة وحصيدة. إضافة إلى حوالي 140 شجرة مثمرة ( زيتون، تفاج، إجاص، رمان، تين شوكي و تين) وكذا قرابة 6000 صوص، 20 قنطار علف و 800 حزمة تبن.