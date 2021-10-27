قالمة: تسريع وتيرة الأشغال بمشروع 700 مسكن لتسليمه في أول نوفمبر

يعرف مشروع 700 مسكن “عدل” ببلدية بوشقوف بـقالمة وتيرة انجاز متسارعة. من أجل تسليمه في أجاله المحددة. خاصة مع اقتراب أول نوفمبر الذي سيشهد أكبر عملية تسليم سكنات في تاريخ الجزائر.

ومن المقرر تسليم المشروع ضمن العملية الكبيرة التي أعلن عنها وزير السكن. بمناسبة الفاتح نوفمبر لتسليم 100 الف سكن من مختلف الصيغ عبر 58 ولاية.

وتقوم الشركة الجزائرية المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية والطرق والشبكات المختلفة (VRD) بعمل كبير. وضاعفت عدد العمال، للاسراع في انهاء اشغال التهيئة الخارجية. والعمل بدوام ثلاثي، أي 24 ساعة على 24.

وبلغت نسبة انجاز اشغال التهيئة الخارجية، اكثر من 80 % في مدة أقل من شهرين، منذ بداية الإشغال. رغم إن أجال التسليم في الظروف العادية تتجاوز 10 أشهر. وايضا رغم إن المدة المتفق عليها 3 اشهر،

ويعتبر مشروع 700 مسكن “عدل” ببلدية بوشقوف اولمشروع سيتم توزيعه في إطار برنامج “عدل2” برنامج سنة 2013 بقالمة.

وتولي السلطات في قطاع السكن وعلى رأسها بلعريبي والمدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني أهمية كبيرة لتسليم المشروع في آجاله. وهذا بالمتابعة المستمرة للمشروع، ومراقبة اشغال التهيئة الخارجية, والطرق والشبكات المختلفة.

وتفقد زيتوني “عدل“المشروع قبل أيام قليلة وأمر رؤساء المشاريع بمعاينة السكنات والقيام بدوريات للتأكد من جودتها ونوعيتها. وفي حال تسجيل أي تحفظ في السكنات يجب مباشرة التبليغ عنه من أجل رفعه من طرف مؤسسة الإنجاز.

وتجاوزت نسبة تقدم الاشغال80 بالمائة في فترة لا تتجاوز الشهر و نصف. حيث عمدت الشركة لمضاعفة عدد العمال، والعمل على مدار الساعة، من أجل تسليم المشروع في أجاله.

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