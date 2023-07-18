قالمة.. تسمم عائلة من 7 أفراد بغاز أكسيد الكربون

تدخلت إسعافات المركز المتقدم بدعم الوحدة الرئيسية بسيارة إسعاف طبية بحي شغيب راح من أجل تسمم بغاز co لعائلة. متكونة من 7 أفراد اسعفوا ونقلوا للمستشفى بعد عملية التعرف تبين أن سخان الماء مشتغل وهو سبب الحادث.

كما يتعلق الأمر بكل من أم تبلغ 40 سنة نقلت لمستشفى الحكيم عقبي. وطفلين 9 و 11 سنة هم من جنسية إماراتية. نقلا إلى مستشفى الأم والطفل. و4 من جنس انثى تتراوح أعمارهم بين 26 و80 سنة لهم صعوبة في التنفس وغثيان نقلوا بواسطة اسعافتنا إلى مستشفى الحكيم عقبي.