قالمة.. تسمم 3 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصيب 3 أشخاص باختناق جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمكان المسمى حي 1000 قطعة رقم 514، بلدية ودائرة قالمة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن اسعافاتها تدخلت من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة. بالمكان المسمى حي 1000 قطعة رقم 514، بلدية و دائرة قالمة.

حيث خلف الحادث تسمم 03 أشخاص من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم مابين 02 سنة و 30 سنة. لهم ضيق في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الحكيم عقبي.

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