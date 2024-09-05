قالمة: تعليمات صارمة للتكفل بالطلبة الأجانب الذين لم يتمكنوا من العودة لأوطانهم

أجرت مساء الاربعاء والي ولاية قالمة “حورية عقون” زيارة تفقدية فجائية إلى الإقامة الجامعية “هباش أحمد شريف” للذكور.

واطلعت الوالي عن قرب على ظروف إقامة الطلبة الاجانب، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم الاصلية خلال فترة العطلة. لا سيما من حيث التموين بالمواد الغذائية، النظافة و توفر المياه الصالحة للشرب.

واسدت الوالي تعليمات فورية بالتكفل التام بهم، و تزويدهم بالمواد الغذائية و كل اللوازم الاساسية للمعيشة. مع الحرص على توفير كافة الشروط الصحية الضرورية لإقامتهم في ظروف جيدة.

كما عاينت الوالي أشغال التهيئة والترميم على مستوى عدة هياكل بالاقامة، على غرار المرشات، المطعم المركزي، المطبخ و قاعة الاطعام.

واسدت الوالي توجيهات صارمة للقائمين على الإقامة الجامعية بضرورة الحرص والمتابعة الجدية للأشغال للانتهاء منها قبل الدخول الجامعي.