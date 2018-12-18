قالمة.. تفكيك شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات ببن جراح

فككت مصالح الدرك الوطني بولاية قالمة نشاط شبكة اجرامية مختصة في سرقة السيارات ببلدية بن جراح

العملية جاءت اثر شكوى تقدم بها شاب راح ضحية سرقة لسيارته من نوع ايبيزا بعد الاعتداء عليه بالاسلحة البيضاء بمنطقة جبلية.

حيث ان تحقيقات الدرك الوطني افضت الى التوصل الى هوية فتاة كانت من ضمن افراد الشبكة، تقوم بالايقاع بالشباب من دوي النفوس الضعيفة.

تم تاخدهم الى منطقة غابية و بطريقة جهنمية تطاردهم افراد العصابة و مت تم سرقة السيارات، حيث تم توقيفها و التحقيق معها اين كشفت على شركائها الخمسة.

والدين باعوا سيارة الضحية في ولاية باتنة والدي يبقى مجهول الهوية.

فيما يبقى شركاء الموقوفة في حالة فرار و البحث جاري بخصوصهم سيما وانهم معروفي الهوية.

هدا و قد تم تحرير محضر سماع في حق الفتاة الموقوفة و التي تعد المخططة الرئيسية للعملية، لغرض تقديمها خلال الساعات القليلة القادمة امام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة اليها.