قالمة: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع 11 رأسا

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية قالمة من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي. تم من خلالها إسترجاع 11 رأسا من الغنم تم سرقتها منذ ثلاثة أيام بإقليم بلدية بومهرة أحمد.

وحسب بيان لمصالح المجموعة الإقليمة للدرك الوطني، فإن العملية جاءت نتيجة التفعيل الجيد للمخطط الخاص بسرقة المواشي وتنشيط عنصر الإستعلام. حيث تم توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 18 و 30 سنة.ليتم اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق .

كما أضاف المصدر، أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة قالمة. أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر بإيداع على مستوى المؤسسة العقابية بقالمة. فيما تم إيداع القاصر بمؤسسة إعادة التربية ببن جراح.